Cyclocross : Wout Van Aert 3e à Courtrai pour son retour à la compétition, Iserbyt vainqueur

Récompensé par le Trophée du Flandrien de l’année vendredi soir, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma avait pris le départ avec des ambitions limitées pour cette reprise un bon mois après sa dernière course sur route au Tour des Flandres le 18 octobre dernier. « Je n’ai pas encore retrouvé mes sensations dans les labourés. Je ne me suis entraîné que quelques fois en cross, je me suis surtout entraîné sur route. C’est bizarre à dire, mais je ne suis pas bien préparé. »

Mais malgré cela, le vainqueur de Milan - Sanremo et des Strade Bianche a longtemps joué pour la gagne ce samedi. Toujours dans le bon coup, il était dans le groupe de tête au moment d’aborder l’avant-dernier tour alors que Michael Vanthourenhout, leader pendant une bonne partie de l’épreuve, devait lâcher prise après une crevaison.