Serie A : Lukaku joue 10 minutes avec l’Inter de nouveau souriant face au Sassuolo (vidéo)

Après la défaite 0-2 contre le Real Madrid qui a sérieusement compliqué son chemin en Ligue des Champions, l’Inter était attendu au tournant ce samedi à l’occasion de la 9e journée de Serie A. Et la tâche ne s’annonçait pas facile contre le Sassuolo, équipe en forme du moment avec sa deuxième place au classement.

Très appliqués devant le regard sévère de leur entrâineur Antonio Conte, les ‘Nerazzurri’ ont affiché une cohésion et une concentration qui leur avaient fait défaut lors des dernières sorties.

Après 15 minutes, les Interistes avaient déjà fait le plus dur grâce à un but d’Alexis Sanchesz (4e) et un but contre son camp de Vlad Chiriches forcé par Arturo Vidal (14e) .

Disciplinés, les hommes d’Antonio Conte n’ont pratiquement rien concédé au Sassuolo si ce n’est une frappe sur le poteau de l’ancien anderlechtois Filip Djuricic (23e).