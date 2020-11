Bundesliga : le but de Thorgan Hazard insuffisant pour éviter la défaite du Borussia Dortmund contre Cologne (vidéos)

Le Borussia Dormtund a réalisé un faux pas inattendu en Bundesliga ce samedi en s’inclinant 1-2 à domicile face au FC Cologne de Sebastiaan Bornauw, auteur de la première victoire de sa saison. Le but de Thorgan Hazard (74e) s’est donc révélé inutile.

Vainqueur autoritaire face à Bruges en semaine, le Borussia Dortmund a connu un après-midi bien moins brillant en championnat contre Cologne, désormais ex-lanterne rouge du championnat.

Avec Axel Witsel et Thomas Meunier dans leur onze de base, les ‘Borussen’ ont dominé la rencontre et n’ont pratiquement rien concédé à leurs adversaires. Mais c’est sur phase arrêtée que le BVB a montré ses limites en permettant au Tunisien Ellyes Skhiri de faire trembler les filets à deux reprises (9e et 60e).

Incapable de marquer lors de la première heure de jeu malgré la présence du chirurgical Haaland, le Borussia a voulu réagir dans la dernière demi-heure en opérant trois changements. Thorgan Hazard est donc monté au jeu pour remplacer Thomas Meunier (61e) alors que le jeune Youssoufa Moukoko et Giovanni Reyna ont également fait leur apparition sur le terrain.