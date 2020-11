Pierre-Antoine Gillet avant le match des Lions contre la Lituanie: «Peu importe la manière, il faut gagner»

Coronavirus oblige, les matchs de cette fenêtre de qualification se déroulent tous dans la « bulle » de Vilnius, la capitale lituanienne, où les Belges ont battu la Tchéquie 62-90 vendredi. « C’était un match quasiment parfait », dit Pierre-Antoine Gillet à propos du duel face aux Tchèques. « On était présent en défense, on a contrôlé le rebond et on était présent dès le début en attaque. J’ai été vraiment surpris de l’alchimie qu’il y a eu dans l’équipe malgré le peu d’entraînements qu’on a eu tous ensemble ». Le Liégeois s’attend à un tout autre match dimanche face aux Lituaniens. « Ça va se jouer sur beaucoup de détails », dit-il. « Il nous faudra contrôler le rythme du match dès le début et faire attention aux pertes de balle et aux petits détails. C’est le genre de match qui sera peut-être moins spectaculaire et moins beau que celui d’hier (vendredi) mais les deux équipes jouent pour quelque chose de très important. Peu importe la manière, il va falloir y aller pour gagner ».