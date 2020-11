Bundesliga : Coman intenable, le Bayern conforte sa première place en battant Stuttgart (1-3)

Un but, une passe décisive: l’international français du Bayern Kingsley Coman, intenable depuis quelques jours, a de nouveau été l’artisan de la victoire samedi 3-1 à Stuttgart, qui permet aux Munichois de profiter de faux pas de Leipzig et Dortmund.

Comme Liverpool en Angleterre, les équipes allemandes engagées en Ligue des champions ont souffert dans cette 9e journée, dont tous les matches ont débuté par une minute de silence à la mémoire de Maradona.

Dortmund s’est incliné 2-1 à domicile contre Cologne. Leipzig, qui avait changé six joueurs par rapport à l’équipe battue mardi à Paris, a souffert jusqu’à la dernière minute contre le promu Bielefeld pour préserver une petite victoire 2-1.

Et même le Bayern, dont la supériorité individuelle et collective est impressionnante, a encaissé le premier but contre Stuttgart, alors que trois joueurs, Hernandez, Tolisso et Boateng, sont sortis sur blessures.

Avec 22 points, le tentant du titre maintient Leipzig à deux longueurs, et repousse Dortmund à quatre points. Leverkusen est aussi à quatre points mais peut se retrouver seul deuxième dimanche, à une longueur, en cas de victoire contre le Hertha Berlin (15h30).