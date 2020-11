Hockey sur gazon: La Gantoise et le Watducks prennent l’ascendant

Orée – Gantoise : 0-3. Les Flandriens continuent leur cavalier seul en tête de la division d’honneur à l’issue de cette 10e journée de compétition. Face à l’Orée, les hommes de Pascal Kina ont conservé leur brevet d’invincibilité en proposant une nouvelle prestation solide et appliquée. Une nouvelle démonstration, s’il le fallait encore, que les Gantois ont bel et bien la carrure pour se mêler à la lutte pour le titre en fin de saison. Comme souvent, c’est Leandro Tolini qui a débloqué le marquoir sur penalty. Une fois lancés, les visiteurs ont parfaitement négocié les échanges et ils ont accentué leur avance grâce à Etienne Tynevez. Cette 3e défaite consécutive ne fait pas les affaires des Bruxellois qui occupent désormais la 3e place du classement derrière leurs adversaires du jour et le Waterloo Ducks.