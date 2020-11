Hockey sur gazon: victoire logique de La Gantoise à l’Orée

Troisième défaite d’affilée pour l’Orée qui, après les revers enregistrés au Léo et face au Watducks, a cette fois subi la domination de La Gantoise : 0-3. Ce qui pouvait avoir toute la saveur d’un choc entre les deux premiers du classement provisoire du championnat (les Gantois débarquaient cependant avenue des Grands Prix avec un point d’avance, malgré un match de retard), a vite tourné à l’avantage des visiteurs qui se sont montrés mieux organisés et patients que les Oréens. « Le score aurait pu être beaucoup plus sévère », glissait d’ailleurs Pascal Kina, le coach gantois, en faisant notamment allusion à quelques jolis arrêts effectués par Arthur Thieffry, le gardien de l’Orée.