Wout van Aert sur le podium de son premier cyclocross de la saison: «C’est sympa, maitenant j’ai une meilleure idée de mon état de forme»

Après une saison exceptionnelle sur route, Wout van Aert retrouvait les labourés samedi sur les bords de la Lys. Arrivé sans préparation spécifique dans les labourés, le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif a terminé 3e derrière Eli Iserbyt et le Néerlandais Lars van der Haar.

«J’ai beaucoup souffert, mais je termine 3e. Pour être honnête, je dois dire que je dois sans doute ce podium aux crevaisons de Michael Vanthourenhout et Toon Aerts. Mais bon, je suis content de ce podium. Avant la course, c’était difficile de savoir où j’en étais, j’ai maintenant une meilleure idée. Je suis satisfait de mon explosivité. Je peux encore m’améliorer dans les virages mais dans l’ensemble, ça s’est bien passé. Je retiens pas mal de choses positives. C’est sympa d’être directement sur le podium», poursuit l’ancien champion du monde. «Je ne suis pas encore au top mais c’est un bon début. Cela aurait été plus compliqué si j’avais terminé 10e avec un gros retard.