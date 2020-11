Mbo Mpenza très critique à l’égard du projet du Sporting d’Anderlecht: «Qui croit encore au fameux process?»

S’il est encore actif dans le milieu du foot via son rôle d’ambassadeur de la Fifa, entre autres, Mbo Mpenza ne se reconnaît plus vraiment dans le football-business d’aujourd’hui. Et pas davantage dans le projet d’Anderlecht, un club où il a pourtant joué entre 2004 et 2008. « Ce club n’est plus qu’un vaste business avec des gens qui n’y connaissent pas grand-chose », regrette-t-il. « On n’y retrouve plus les valeurs que j’appréciais quand j’y étais joueur, déjà parce que la famille Vanden Stock n’est plus présente. En outre, les résultats sont catastrophiques depuis deux ou trois ans. Comme je le fais avec tous mes anciens clubs, je prends tout de même connaissance de leurs résultats chaque semaine, mais cela ne me passionne plus autant. Quel supporter un peu sensé peut encore être aveuglé par la poudre aux yeux qu’on lui jette ? Le Sporting est une équipe valable, avec certains joueurs prometteurs, mais vaut-il ce top 4 qu’il ambitionne ? Je ne le pense pas.