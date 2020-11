Ce Clasico ne sent pas le soufre comme d’habitude mais il reste un événement à part dans notre compétition. Nonante minutes de fierté, où l’exigence se mêle à l’abnégation. Revigorés depuis la trêve, les Rouches possèdent des flèches détonantes dans leur carquois. La preuve…

Première bonne nouvelle pour Philippe Montanier, le Covid-19 a enfin quitté le vestiaire. Tous les tests réalisés vendredi sont négatifs, Mehdi Carcela peut donc quitter sa quarantaine. Il ne sera toutefois pas du voyage, tout comme Felipe Avenatti. Philippe Montanier continue de poser des choix, en se basant sur ce qu’il observe depuis le retour de la trêve. Voici pourquoi le visage rouge et blanc se veut de plus en plus conquérant.

1 Un entrejeu dominateur qui fait beaucoup de bien