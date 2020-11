Comparaison avec Bale, «cauchemar»: la presse madrilène pas tendre avec Eden Hazard après sa nouvelle blessure

Nouveau coup dur pour Eden Hazard, contraint de quitter ses coéquipiers après seulement 28 minutes de jeu ce samedi, lors de la défaite du Real Madrid face à Alavés. Une blessure à la cuisse qui marque un nouveau coup d’arrêt pour le Belge après son test positif au coronavirus quelques semaines plus tôt.

« Hazard devient de plus en plus comme Bale », titre le quotidien madrilène As, en référence aux nombreuses blessures subies par le Gallois lors de son passage dans la capitale espagnole. Transfert le plus cher de l’histoire du club devant Gareth Bale justement, Eden Hazard a déjà subi huit blessures en un peu plus d’un an au Real, alors qu’il n’en avait subi « que » douze en sept ans à Chelsea. « La comparaison avec Gareth Bale commence à être plus qu’évidente : des performances médiocres et un physique en porcelaine », ajoute As.