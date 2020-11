Le gouvernement wallon, via le ministre Christophe Collignon, vient d’attribuer 3,5 millions d’euros pour revitaliser des sites dans quatre villes wallonnes. Antoing et Marche se taillent la part du gâteau avec 1,25 million chacun.

Le gouvernement wallon a approuvé les propositions du ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon portant sur quatre projets de rénovation ou de revitalisation urbaine. Une enveloppe de près de 950.000 euros sera octroyée pour deux projets de rénovation urbaine à Chimay (14.300 euros) et à Peruwelz (934.000 euros), et pour deux projets de revitalisation urbaine, à Marche-en-Famenne et à Antoing, chacun à hauteur de 1,25 million d’euros.