Décès de Diego Maradona: Naples avec un maillot «argentin» contre l’AS Rome

Naples jouera dimanche soir contre l’AS Rome avec un maillot rappelant celui de l’Argentine, pour son premier match de championnat depuis le décès de son ex-numéro 10 Diego Maradona, a annoncé le club italien dimanche.

Le lancement de ce nouveau maillot en hommage à la star argentine était déjà prévu avant son décès, a précisé le club de Dries Mertens.

« Il y a un an, avec Kappa (l’équipementier, ndlr), nous avons pensé à un maillot spécial rappelant Diego Maradona, son Argentine adorée et le fort lien avec les habitants de Naples », a expliqué Naples sur son site internet. « Nous espérions que Diego puisse le voir et pourquoi pas le mettre sur ses épaules pour vibrer avec nous. »