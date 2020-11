Michel-Ange Balikwisha attend le Clasico de ce dimanche entre Anderlecht et le Standard avec impatience, comme il le témoigne dans sa story Instagram. L’attaquant de 19 ans a posté des vidéos sur lesquelles on voit des supporters du Standard accueillir le car des joueurs avec des fumigènes à l’académie du club. « Si on perd, on est mort », a-t-il humoristiquement ajouté en regardant l’enthousiasme des fans.