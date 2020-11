Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, n’exclut pas des assouplissements pour Noël: «On va suivre les chiffres»

Vendredi soir, le Comité de concertation a douché beaucoup d’espoirs de familles pour les fêtes de fin d’année. En effet, les politiques ont jugé que la situation sanitaire était encore trop grave pour assouplir le confinement.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, était l’invitée de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ». Elle a été interrogée sur de possibles assouplissements fin décembre. « Le gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie de gestion. On va donc suivre les chiffres. S’ils diminuent largement et que nous ne sommes dans une zone à risques, on pourrait considérer cela » a souligné la ministre qui a veillé à ne pas donner de faux espoirs.