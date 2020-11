Coup d’arrêt pour les Romains qui restaient sur trois victoires et un match nul lors des quatre derniers matches de championnat.

La Lazio a réalisé une mauvaise opération ce dimanche, en s’inclinant sur sa pelouse face à l’Udinese. Menés 0-3 suite à des buts d’Arslan (18e) et Pussetto (45e) et forestieri (71e), les Romains sont revenus dans le match grâce à un but d’Immobile (74e) qui n’a toutefois pas changé l’issue de la rencontre. La Lazio met donc fin à une série de quatre matches sans défaite.