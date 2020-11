Bruxelles: la police pourrait filtrer les accès de la Grand-Place ce dimanche

La foule était présente ce samedi soir pour admirer le sapin de Noël et les décorations sur la Grand-Place de Bruxelles. Présent dans le centre-ville, un de nos journalistes confirme les images diffusées et partagées en masse sur les réseaux sociaux. « Il y a vraiment beaucoup de monde. Il était assez difficile de se déplacer dans les rues adjacentes à la Grand-Place. » Malgré un public familial et une ambiance bon enfant, il était impossible de respecter les distances de sécurité. « Il y avait de gros attroupements autour du sapin et de la crèche sur le Grand-Place. Il y avait également de très longues files pour les gaufres et frites. »