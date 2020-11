Anderlecht-Standard: les supporters liégeois font monter la pression avant le Clasico (photos et vidéo)

À quelques heures de ce Clasico tant attendu, les supporters du Standard ont, une fois de plus, montré leur soutien envers leurs couleurs.

Chaque jour de cette semaine, les fans liégeois ont trouvé un moyen d’afficher leur soutien à leurs joueurs. Les mesures actuelles empêchant les supporters de se rendre au stade, ceux-ci ont dû innover pour motiver les Rouches. Et ils n’ont pas manqué d’imagination !

Chaque jour, les fans liégeois ont affiché une banderole différente à l’entrée de l’Académie, le centre d’entraînement des ouailles de Philippe Montanier.

En plus de ces petits messages, les Ultras Inferno et le PHK se sont unis pour envoyer un communiqué directement au staff et aux joueurs principautaires ! « Vous ne serez pas seulement 11 à monter sur la pelouse de l’ennemi, nous serons des milliers », peut-on notamment y lire.