Boxe: retour réussi pour Mike Tyson

Le combat de poids lourds entre glorieux vétérans américains qui avait lieu à la fin de cette nuit à Los Angeles a vu Iron Mike faire admirer ses beaux restes retrouvés face à un Roy Jones Jr rapidement malmené. S’il y avait eu un pointage, Tyson serait sorti nettement gagnant aux points. Le voilà donc vainqueur plus que moral… Quid de la suite pour lui ?

Cela faisait des mois qu’on l’attendait, ce combat en 8 x 2 minutes tant décrié par les puristes entre deux quinquas pouvant se prévaloir de palmarès impressionnants faits de multiples titres mondiaux sur fond de ratios combats/victoires/K.-O. largement à leurs avantages respectifs.

Affichant un tout petit peu moins de 100 kilos pour Mike Tyson et un petit peu plus de 95 kilos pour Roy Jones Jr, ces deux-là s’étaient évertués à marteler qu’il s’agirait d’un vrai combat malgré son classement logique dans la catégorie des exhibitions et diverses restrictions d’usage dues aux âges des deux légendes pugilistiques en présence.