«Je comprends la décision de l’arbitre, c’est ma faute»

Les entraîneurs portugais ont généralement le sang chaud, Jorge Simao ne déroge pas à la règle. Il transmet sa hargne et sa rage de vaincre avec sa gestuelle et ses cris incessants lancés depuis sa zone, et même en dehors. Le quatrième arbitre est souvent amené à le rappeler à l’ordre à ce niveau. Sa ferveur peut aussi lui jouer des tours. Samedi soir, en seconde période, il a écopé de deux cartes jaunes pour rouspétances, avant donc d’être exclu. Là où certains seraient encore davantage remontés par la sanction, Jorge Simao a opiné du chef, prenant conscience d’avoir eu un comportement excessif. « J’ai compris mon expulsion », a confie l’entraîneur de l’Excel, en conférence de presse d’après-match. « J’ai beaucoup d’émotions au bord du terrain. Et il m’arrive parfois d’exagérer. Je comprends la décision de l’arbitre, c’est ma faute ». Au Cercle Bruges, dans le temps additionnel, il avait vu rouge quand ses joueurs ont tergiversé en défense. Furieux, il avait expédié une bouteille d’eau, d’un tir puissant du pied droit !