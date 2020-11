La vitamine D, une des manières de booster son immunité

Notre peau synthétise la vitamine D grâce aux rayons du soleil, mais on la trouve aussi dans les poissons gras, les produits laitiers, les œufs et certaines huiles ou dans des compléments alimentaires. Précieuse en hiver, elle stimule les défenses immunitaires. Protège-t-elle du risque de contracter le covid ? Une étude rétrospective de l’Université de médecine de Chicago parue dans le Jama porte à le croire : les chercheurs ont trouvé une association entre une carence en vitamine D et la probabilité d’être infecté par le coronavirus. Récemment, la Grande-Bretagne a d’ailleurs décidé de distribuer deux millions et demi de doses de vitamine D aux personnes âgées plus à risque de faire une forme grave de la maladie.