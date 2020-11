Premier League: un Cavani monstrueux renverse Southampton pour propulser Manchester United (vidéos)

Entré à la pause, Edinson Cavani a inscrit un doublé et donné une passe décisive pour offrir à Manchester United une victoire inespérée mais précieuse à Southampton (3-2), dimanche, pour la 10e journée de Premier League.

L’Uruguayen n’aurait pas pu mieux préparer la réception de son ancien club du Paris SG, mardi, dans un match décisif pour le groupe H de la Ligue des Champions.

Avec 16 points, les Red Devils recollent un peu au haut du classement avec leur 7e place, alors que Southampton, qui était virtuellement sur le podium de Premier League quand il menait 2-0, doit se contenter de la 5e place (17 points).

Avec un Anthony Martial malade et un Mason Greenwood maladroit et qu’il a remplacé à la pause, Cavani a marqué les esprits dans la course au statut de titulaire à la pointe de l’attaque mancunienne.

Alors que son équipe était menée 2-0, sans avoir vraiment démérité, il a renversé le match en trouvant d’abord Bruno Fernandes étrangement seul au coeur de la surface de réparation adverse pour la réduction du score (2-1, 59e).