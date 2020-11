Cyclo-cross: Wout van Aert déjà dans le coup

Six semaines après son sprint homérique du Tour des Flandres, alors qu’il vient de passer une quinzaine de jours à s’entraîner dans les cols ibériques, Wout van Aert avait choisi de revenir à ses premières amours, celles qui lui ont permis d’enquiller trois titres de champion du monde, avant même que la planète vélo tout entière savoure son talent, immense et protéiforme.

Comme s’il voulait retrouver la quintessence de sa passion, le Campinois (26 ans) a ce week-end enchaîné les rendez-vous cyclo-cross de Courtrai (dans le cadre du Trophée X2O), puis la manche inaugurale de la Coupe du Monde, à Tabor.

Au bout de ces deux fois une heure d’effort intense, où le palpitant s’emballe à plus de 180 pulsations/minute, le meilleur coureur de classiques de la saison écoulée a déjà doublement retrouvé le chemin des podiums : 3e samedi d’une épreuve urbaine remportée par le champion d’Europe Eli Iserbyt, et 3e dimanche encore, au terme d’une course dominée et logiquement gagnée par un Michael Vanthourenhout qui est l’homme en forme du moment.