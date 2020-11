Coronavirus: la pression sur les hôpitaux descend d’un petit cran

Les indicateurs en baisse font rebasculer les hôpitaux en phase 2A, ce qui va leur permettre de graduellement reprendre les soins non essentiels.

Enfin ! Les efforts réalisés par l’ensemble de la société – qu’il va encore falloir tenir, bien au-delà de Noël – montrent leurs effets, faisant diminuer d’un cran la pression sur les hôpitaux. Il y a eu en moyenne 239 admissions ces sept derniers jours (– 24 %). Un peu moins de 4.000 patients sont hospitalisés (– 20 %), dont 967 dans les unités de soins intensifs (USI). On est donc redescendus en dessous des seuils très critiques atteints, où plus de 60 % des 2.000 lits USI du pays étaient occupés par des patients covid, forçant les hôpitaux à pousser leurs murs pour créer jusqu’à 800 lits supplémentaires et ainsi maintenir la capacité d’accueil aux soins intensifs.