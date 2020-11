En gagnant 2-3 à Malines, le Beerschot a respecté son tableau de marche (5,07 buts de moyenne dans les matches qu’il joue), ce qui en fait l’équipe la plus spectaculaire du monde, avec 38 goals marqués et 33 encaissés en 14 sorties ! Mais, surtout, il a repris, avec une victoire de plus que Genk, la tête du championnat, qu’il avait déjà occupée, à la différence de buts, lors des 2e et 3e journées. Et tant qu’à faire, à Malines, les joueurs anversois ont marqué eux-mêmes les 5 buts du match !