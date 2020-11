L’Allemagne demande pardon à ses soldats homosexuels victimes de discrimination

Etre homosexuel dans la Bundeswehr (armée allemande) a été un motif de licenciement jusqu’en l’an 2000. Pour faire carrière, les soldats qui aimaient les hommes ont dû longtemps « garder leur secret » pour ne pas se retrouver à la rue. Au moindre soupçon, ils pouvaient tout perdre.

Même leur compétence était remise en cause. Il n’était pas question pour l’état-major de leur confier des postes à responsabilité ou un quelconque commandement. Il y a encore 20 ans, le ministre de la Défense, le social-démocrate Rudolf Scharping, émettait lui aussi des doutes sur leur aptitude à défendre le pays ! « Les homosexuels étaient considérés comme un risque pour la sécurité. Cela rendait impossible toute carrière aux officiers et sous-officiers », rappellent les historiens du Centre d’histoire militaire de la Bundeswehr (ZMS-Bw) dans leur rapport « Tabou et tolérance » sur les conditions des homosexuels dans l’armée entre 1955 (date de sa création) et 2000.