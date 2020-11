Coronavirus: à Liège, 500 manifestants ont défié le couvre-feu

Samedi soir, plus de 500 personnes ont bravé le couvre-feu, lors d’une manifestation non autorisée dans le centre de Liège. Ils protestaient contre l’interdiction de circuler en rue entre 22 h et 5 h du matin décrétée en Wallonie. Mais ce n’était pas le seul grief mentionné dans un communiqué adressé aux rédactions. « Le cortège dénonce les mesures sécuritaires inadaptées, inefficaces et injustes (comme le couvre-feu) face à la crise socio-sanitaire actuelle et qui illustrent l’hypocrisie du pouvoir devant un manque criant de mesures nécessaires. » Ils dénoncent également l’incurie des politiques qui n’ont pas su prévenir la seconde vague du virus.