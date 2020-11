Expos et musées sont prêts à vous accueillir dès mardi

Musées et lieux d’expositions ont été pris de court en apprenant vendredi qu’ils pourraient rouvrir leurs portes dès le 1er décembre. Mais tous s’en réjouissent et l’immense majorité sera au rendez-vous dès ce mardi.

Eclaircie pour les musées et expositions qui peuvent accueillir les visiteurs dès ce mardi: ici «The Light House» à la Fondation Boghossian. - D.R.

On ne s’y attendait pas mais tout est prêt et toute l’équipe veut redémarrer ! » La réaction de Dirk Snauwert, directeur du Wiels, centre d’art contemporain, résume bien le sentiment général dans les musées et lieux d’exposition depuis l’annonce surprise, vendredi, de la possibilité d’ouvrir à nouveaux leurs portes dès ce mardi 1er décembre.

En quelques heures, il a fallu contacter les équipes, le personnel, les conseils d’administration. Des réunions ont eu lieu samedi un peu partout pour étudier la faisabilité d’une réouverture immédiate. Et dans la majeure partie des cas, c’est avec un enthousiasme évident que les différents lieux ont décidé d’accueillir leur public au plus vite. En respectant évidemment des mesures de sécurité soigneusement mises en place en fonction des derniers critères imposés.