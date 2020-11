Virginie Nouvelle, l’atout pour Wallimage de demain

Entrée à Wallimage il y a 15 ans comme directrice financière, Virginie Nouvelle est très sereine face à ses nouvelles fonctions. Ingénieur de gestion, elle nous le dit d’emblée : « Postuler à la direction générale s’est imposé à moi parce qu’au fil des années, je me suis intéressée à toute l’activité du fonds, à sa stratégie. J’ai touché un peu à tout. Je suis arrivée toute jeune et j’ai eu un coup de cœur pour ce poste de coordinateur financier qui demandait de partir d’une page blanche. J’ai bénéficié d’une formation par Philippe pendant quinze ans. Je pense avoir une vue globale de nos actions et de nos objectifs. Je me sens en maîtrise par rapport aux métiers de l’audiovisuel. » Elle souligne le fait que Philippe Reynaert avec son profil atypique de cinéphile et de publicitaire a fait exister Wallimage sur la scène nationale et internationale très rapidement.