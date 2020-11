Hockey sur gazon: La Gantoise en taille patron, le Racing au fond du trou

Gantoise – Braxgata : 9-2. Les Flandriens poursuivent tranquillement leur petit bonhomme de chemin dans la compétition. Ils ont remporté un 9e succès en 10 rencontres (ils affronteront Namur, jeudi soir, en match d’alignement) mais surtout ils continuent à impressionner par leur puissance offensive (48 buts) et leur contrôle des échanges. Face aux Anversois, ils ont empilé les buts avec une belle régularité et ils n’ont jamais été mis sous pression. Les buteurs du jour : Guillaume Hellin (2), Etienne Tynevez, Arthur Borrekens (2), Leandro Tolini (3 p.c.) et François Goyet. Les visiteurs ont réduit la marque via Pablo Abadal et Tobiad Biekens. Les Gantois confirment qu’ils sont actuellement le plus sérieux candidat au titre même si c’est au second tour qu’ils devront démontrer s’ils ont bel et bien les moyens de leurs ambitions.