Coronavirus: des élèves plus stressés et moins confiants en leur capacité de réussir

Une étude menée conjointement par l’UCLouvain et l’ULiège s’est penchée sur le bien-être et la motivation des élèves du secondaire à la rentrée scolaire. Si l’impact positif du retour à l’école sur les apprentissages fait l’unanimité, le bien-être est en souffrance.

Depuis le début de la crise sanitaire et la fermeture des écoles, enseignants et parents se préoccupent de savoir si leurs ados pourront rattraper le retard éventuel. Une question plus que légitime. Mais qu’en est-il de leur motivation et de leur bien-être en temps de pandémie ? En partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les universités de l’UCLouvain et de l’ULiège se sont livrées à un état des lieux de la situation. La première fois en juin dernier, et voici aujourd’hui en exclusivité les résultats de la seconde partie de l’enquête menée peu de temps après la rentrée de septembre. Une période de grande incertitude face au nouveau virus, rythmée par un important taux d’absentéisme chez les enseignants.

