Messi a failli rendre un double hommage à Maradona

Outre la défaite à domicile contre Cologne, Dortmund a enregistré une autre mauvaise nouvelle. Même si un diagnostic précis n’est pas encore connu, Thomas Meunier (qui avait participé à tous les matches du Borussia cette saison) est sorti sur blessure juste avant le second but des équipiers de Sebastiaan Bornauw. Cette blessure musculaire ne semble pas annoncer un retour rapide sur le terrain. D’ici le 22 décembre, le BVB doit encore jouer 7 matches (4 en Bundesliga, 2 en Ligue des Champions et 1 en DFB-Pokal) mais il semble bien que la fin d’année 2020 est compromise pour le Diable rouge.

Et chez le voisin de Schalke 04 (25e match sans succès après le 4-1 à Gladbach), Benito Raman est également sorti sur blessure, se plaignant du genou droit.