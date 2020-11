Sambi Lokonga déçu après le Clasico: «Il y avait la place pour marquer, on n’est pas content avec un point»

Le médian regrette avant tout les (rares) occasions gaspillées par son équipe. « Je ne suis pas content avec ce point. Il y avait la place pour marquer un goal aujourd’hui donc je suis un peu déçu », réagissait-il après la rencontre au micro d’Eleven Sports.

« Dans les derniers 16 derniers mètres, il fallait s’appliquer un peu plus. Le Standard nous a laissé l’espace pour marquer. Certes, c’était beaucoup mieux que le dernier match mais on repart sans les trois points. Il faut retrouver la victoire le plus vite possible », a-t-il ajouté avant de reconnaître. « On a vécu de meilleurs Clasico ».