Matt Miazga satisfait de la solidité défensive anderlechtoise : «Il faut repartir sur les bases de ce clean sheet»

Le défenseur américain d’Anderlecht a fait du bon boulot en défense et s’est réjoui de la cohésion de son équipe lors du Clasico entre Anderlecht et le Standard (0-0).

« Nous étions très solides défensivement. L’équipe était très compacte avec l’aide que nous avons reçue de nos attaquants », a réagi Miazga au micro d’Eleven Sports. L’Américain a préféré voir le verre à moitié plein.

« Nous avons eu des chances pour marquer car nous nous sommes créés plusieurs occasions. On voulait gagner ce match comme c’est toujours le cas mais ce n’est pas tout le temps possible. On est content du ‘clean sheet’. C’est un élément positif. Il faut reconstruire à partir de là et déjà se concentrer sur notre prochain match vendredi prochain. »