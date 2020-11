Le trio défensif Dussenne-Bokadi-Laifis a été intraitable: les bulletins des joueurs du Standard à Anderlecht

6 Bodart : peu de choses à faire pour le portier liégeois, si ce n’est ces interventions sur un centre de Bundu (6e) et sur ce tir de Nmecha (60e) dans un angle fermé.

7 Bokadi : par moments approximatif dans ses interventions et dans ses relances, il a malgré tout fait le job en défense, comme Dussenne et Laifis. Nonchalant sur le but refusé à Vlap pour une position de hos-jeu, mais ce fut là sa seule vraie erreur.

7 Dussenne : en place, dominateur dans les airs, il a même tenté de débloquer une rencontre très terne en remontant plusieurs fois le ballon et en distribuant intelligemment celui-ci. Les attaquants anderlechtois ne lui ont pas trop causé de soucis. Légèrement blessé, il a été remplacé par Jans.