Vincent Kompany a cru à la victoire dans les dernières minutes: «L’engagement était au rendez-vous mais on a manqué de réalisme»

Vincent Kompany a parlé d’un « résultat correct » dimanche soir à l’issue du Clasico entre Anderlecht et le Standard (0-0). Le coach anderlechtois ne peut toutefois pas s’empêcher de nourrir quelques regrets ».

Vincent Kompany et Yari Verschaeren - Belga

« Ce n’était pas le match le plus emballant pour le supporter neutre », a admis Kompany au micro d’Eleven Sports. L’ancien Diable rouge s’est avant-tout dit satisfait de l’attitude de son équipe. « J’ai vu énormément d’engagement de la part de notre équipe. Nous avons livré une prestation défensive solide. Les deux équipes ont eu leurs moments dans ce match. De notre côté, nous avons assez bien commencé. On s’est créé des phases assez dangereuses par moments. Lors des dix dernières minutes j’ai cru qu’on allait passer au-dessus mais le résultat me paraît correct. »