Obbi Oulare déçu du point pris à Anderlecht: «On n’avait pas l’impression qu’il y avait une équipe qui avait joué jeudi et pas l’autre...»

Laissé sur le banc au début de la rencontre, Obbi Oulare a eu l’occasion de fouler la pelouse pour les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Sans toutefois avoir réussi à débloquer le marquoir. « Personnellement, je suis déçu », a-t-il expliqué à chaud au micro d’Eleven Sports. « On n’avait pas l’impression qu’il y avait une équipe qui avait joué jeudi et pas l’autre. Aucune équipe n’osait se découvrir, de peur de courir après le score. C’était une petite partie de poker, c’était très solide tactiquement. On a vraiment poussé sur la fin, c’est frustrant de ne pas avoir réussi à marquer. Nous, on n’était pas venu pour prendre un point. C’était un Clasico, il fallait le gagner ! Mais on n’a pas fait assez, donc on va devoir se contenter d’un point, malheureusement... »