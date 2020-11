Malgré la piètre qualité de ce Clasico si particulier, le jeune Nicolas Raskin a réussi à tirer un peu son épingle du jeu. Le Waremmien a été élu homme du match, mais il s’est tout de même montré déçu au micro d’Eleven Sports. « C’est frustrant, parce qu’on voulait vraiment gagner pour nos supporters. Sans eux, ce n’était vraiment pas la même chose. Quand on était un peu fatigué, on sentait qu’ils n’étaient pas derrière pour nous pousser et, ça, ça fait vraiment une grosse différence… »