Dries Mertens buteur avec un Napoli ‘argentin’ en hommage à Maradona, la Roma battue 4-0 (vidéos)

L’équipe de Naples portait dimanche soir contre la Roma un maillot rappelant celui de l’Argentine, avec des rayures verticales bleues et blanches, pour son premier match de championnat depuis le décès de son ex-numéro 10 Diego Maradona. Et on peut dire que les ‘Partenopei’ lui ont rendu hommage comme il se doit en collant un 4-0 à la Roma grâce entre autres au 129e but de Dries Mertens avec les Napolitains.