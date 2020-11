Hockey: le Racing semble au fond du trou

Au coup de sifflet final, les mines étaient déconfites du côté du Racing. Et la rage et la frustration se lisaient même sur certains visages. La 6e défaite des Rats en 9 rencontres (ils doivent encore disputer 2 rencontres d’alignement) était pourtant assez logique vu le manque de percussion offensive face à un adversaire bien en place et très costaud dans et devant son cercle. La large victoire sur l’Old Club (10-3), samedi après-midi, avait permis d’esquisser un léger sourire, mais le retour à la réalité face aux Brabançons n’en a été que plus cruel. Le Watducks, moins inspiré qu’à son habitude, a frappé de manière chirurgicale avec 2 réalisations de son international français, Nicolas Dumont.