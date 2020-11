Romain Grosjean rassurant après son crash effrayant: «Je vais bien mais sans le ‘halo’, je ne serais plus là» (vidéo)

Véritable miraculé, le pilote français semble s’en être sorti sans dégâts majeurs et a pu s’exprimer en toute autonomie dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux et sur ceux de l’écurie HAAS. "Bonjour tout le monde, je voulais juste vous dire que je vais bien...oui, enfin presque...", a-t-il déclaré le sourire aux lèvres et les mains couvertes de bandages.

« Merci à tout le monde pour les messages », a-t-il poursuivi. « Je n’étais pas favorable au ‘halo’ (dispositif de protection monté sur les voitures de F1) il y a quelques années mais je pens que c'est la meilleure chose qui ait été ajoutée à la Formule 1. Sans cela je ne serais plus là pour vous parler aujourd’hui. Merci à tout le monde, à tout le staff médical ici. J'espère pouvoir vous donner à nouveau de mes nouvelles bientôt. »