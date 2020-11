Les Belgian Lions rappelés à l’ordre

L’objectif a été atteint, grâce à la démonstration offerte vendredi face à la Tchéquie. Dans leur élan, les Lions s’étaient pris à croire en un nouvel exploit face à la Lituanie, 8e nation mondiale où le basket est roi et qu’ils avaient humiliée (86-65) il y a 9 mois. Mais justement, l’orgueil balte s’était alourdi d’un nouvel affront, subi à domicile 48 heures plus tôt face au Danemark, le prétendu petit Poucet du groupe qui s’est invité, en confirmant son aplomb contre les Tchèques dimanche, dans la course à la qualification…

La Belgique en a fait les frais !

La première défaite (en 8 matches) de l’ère du coach Gjergja ne souffre aucune discussion. Menés d’un bout à l’autre, les Lions ont subi la loi d’une équipe plus expérimentée, puissante, grande et dure. « Ce ne sera pas un match aussi spectaculaire », avait annoncé Gillet. « Mais peu importe la manière… »