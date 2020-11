Dario Gjergja «très content» du bilan de ses Belgian Lions dans la «bulle» de Vilnius

Le sélectionneur des Belgian Lions a dressé un bilan positif de son passage dans la «bulle» de Vilnius, débuté vendredi par un large succès contre la République tchèque (62-90).

«Je suis très content de notre bilan», a déclaré Gjergja en conférence de presse dans la foulée de la défaite belge contre les Lituaniens. «Quand vous voyez que la Lituanie compte entre 65 et 70 joueurs à l’étranger alors que nous, plus petit pays, sommes privés de plusieurs joueurs, je suis content. L’attitude et la mentalité est top. Nous gardons les choses sons contrôle, on devra être prêts et intelligents lors de la prochaine fenêtre.»

La Belgique avait battu la Lituanie avec 21 points d’écart en février à Mons, ce qui signifie que l’équipe de Dario Gjergja, battue de 13 points ce dimanche, sera devant les Lituaniens en cas d’égalité au classement final.