Météo: froid et grisaille pour commencer la semaine

La journée débutera dans le froid ce lundi avec des gelées répandues sur le centre et l’est du pays. Le brouillard sera fréquent, parfois dense et givrant, indique l’Institut royal météorologique. Au cours de la journée, les éclaircies feront place à un ciel très nuageux à partir du littoral. Les premières pluies devraient atteindre le nord-ouest du pays en fin d’après-midi. Le mercure affichera 0 degré dans le sud du pays, 4 degrés dans le centre et 9 en bord de mer, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort.