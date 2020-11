«Ce n’est pas du divertissement», «Je suis dégoûté»: le coup de gueule de Daniel Ricciardo après le terrible accident de Romain Grosjean (vidéo)

Les images du crash de Romain Grosjean ont fait le tour de la toile. Si le Français s’en sort avec de très légères blessures, une grande inquiétude était montée au sein du paddock au moment de l’incident. Daniel Ricciardo, le pilote australien de l’écurie Renault, est revenu sur ce crash. « Je suis dégoûté et déçu de la F1 d’avoir montré ça (l’accident de Romain Grosjean au GP de Bahreïn dimanche, NDLR) comme ils l’ont fait et passé en boucle les images de l’incendie, de la voiture coupée en deux puis, comme si ça ne suffisait pas, sa caméra embarquée. Quel besoin de voir ça ? On reprend la course dans une heure, sa famille doit voir ça, nos familles doivent voir ça. C’est jouer avec les émotions de tout le monde, c’est injuste, ça n’est pas du divertissement. »