Coronavirus: 20% des petits commerces essentiels en infraction majeure aux mesures

Environ un cinquième (22 %) des petits commerces restés ouverts – comme les marchands de journaux, les magasins de nuit, les petits magasins de jour, les stations d’essence et les distributeurs d’alcool – se trouvait en « infraction majeure » aux mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus au cours des deux dernières semaines, a indiqué lundi le SPF Santé publique, qui appelle les commerçants à « respecter les règles ».

Depuis deux semaines, une équipe du SPF Santé publique s’occupe de contrôler le respect des mesures anticoronavirus (distance sociale, obligation de porter un masque buccal, interdiction de vente d’alcool entre 20h00 et 05h00, etc.), en parallèle aux contrôles effectués par d’autres services gouvernementaux et par les services de police.