Le Beerschot leader, Charleroi n’avance plus, un triste Clasico: ce qu’il faut retenir de la 14e journée en D1A (vidéos)

Anderlecht-Standard, un partage bien terne

Aucun but dans ce Clasico entre le Sporting d’Anderlecht et le Standard, mais une certitude : ce match ne restera certainement pas gravé dans les mémoires. Si les Mauves ont pris la possession du ballon à leur compte, les Rouches ont été bien organisés et ont évolué principalement en contres. Du déchet technique, peu d’occasions franches, un manque de créativité en zone offensive, des joueurs en manque de fraîcheur physique : cette rencontre ne pouvait se terminer que sur un score vierge. Au classement, les deux équipes font du surplace et peuvent se satisfaire finalement de ce point. Les Mauves et les Rouches comptent respectivement 22 et 24 unités.