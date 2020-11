Des tensions au sein du Standard? «J’aurais aimé avoir des explications…»

Ce dimanche, le Standard et Anderlecht ont partagé l’enjeu au terme d’un Clasico bien triste. Aucun but, quasiment pas d’occasions, peu d’intensité… Il semble bien loin le temps où ce match au sommet constituait un rendez-vous immanquable pour les amateurs de football du royaume. Malgré ce triste spectacle, une petite polémique est tout de même ressortie de la rencontre.

La composition d’équipe du Standard pour affronter leur grand rival bruxellois avait de quoi surprendre. À voir les noms couchés sur la feuille de match, Philippe Montanier avait décidé d’opter pour un système… sans véritable avant-centre ! Pourtant, Obbi Oulare était disponible et semblait avoir les faveurs du coach. Après deux semaines sans jouer, l’ancien Brugeois a été titularisé contre Eupen et Lech Poznan, où il a d’ailleurs été exclu en toute fin de première mi-temps. Malgré tout, son entraîneur faisait son éloge après les deux rencontres. « J’ai bien aimé son match. Il a pesé, avec un bon jeu d’appui et a été présent dans la surface sur les centres », avait notamment déclaré le technicien après le partage face aux Pandas.