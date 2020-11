Unilever devient une société britannique avec son siège à Londres

Le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a annoncé lundi devenir une entreprise uniquement britannique après avoir bouclé la fusion juridique de ses deux entités à Londres et à Rotterdam aux Pays-Bas.

Unilever explique dans un communiqué que pour la première fois de ses 90 ans d'histoire le groupe évoluera en Bourse avec une seule capitalisation et une seule classe d'actions.

Son siège social se situera dans la capitale britannique et son titre sera échangeable sur les marchés à Londres, Amsterdam et New York.

Ses actionnaires avaient donné leur feu vert à cette réorganisation juridique qui créé une société unique et met fin à sa bicéphalie entre Londres et Rotterdam.

Unilever précise qu'il n'y aura aucun impact sur ses activités, ses sites ou son personnel que ce soit aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni.

Outre le siège social, Londres abritera toujours la division de produits cosmétiques et Rotterdam celle des produits alimentaires.