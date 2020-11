Premier League: des nouvelles rassurantes pour Raul Jimenez (Wolverhampton), opéré avec succès

En début de match, Raul Jimenez a été inconscient pendant plusieurs minutes après un choc aérien brutal avec le défenseur d’Arsenal David Luiz. Il a été évacué sur civière et emmené à l’hôpital où il a été opéré avec succès d’une fracture du crâne.

Les ’Wolves’ ont assuré que l’attaquant mexicain récupérait et resterait encore quelques jours en observation avant de commencer sa rééducation. « Le club souhaiterait remercier le staff médical d’Arsenal, le personnel de l’hôpital et les chirurgiens qui ont été d’une grande aide grâce à leurs capacités et leur réaction rapide. »